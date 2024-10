I nerazzurri devono fare a meno di due centrocampisti stasera contro i giallorossi e forse anche mercoledì in Champions League. L’Inter stasera è di scena a Roma ma alle spalle dei 3 centrocampisti titolari c’è il solo Frattesi; ecco perché Inzaghi ha attinto dalla Primavera convocando un giovane. Stiamo parlando di Thomas Berenbruch, centrocampista classe 2005, le cui qualità non sono passate inosservate agli occhi attenti dell’allenatore. La sua convocazione segna un primo possibile punto di svolta significativo nella sua ancora breve, ma promettente, carriera. FcInter1908.it ci guida alla scoperta di questo giovane talento. La promessa Thomas Berenbruch, nonostante il nome nuovo è italianissimo, chi segue con attenzione i tornei giovanili e le performance della Primavera dell’Inter lo conosce benissimo. Contraddistinto da una maturità calcistica che supera l’età anagrafica, Berenbruch si è distinto come una delle colonne portanti della squadra giovanile nerazzurra. Inzaghi ha scelto di portarlo a Roma con […]

Leggi l’articolo completo Emergenza al centro, Inzaghi convoca Berenbruch, ecco chi è, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG