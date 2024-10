L’attaccante argentino dopo una scorsa stagione mostruosa, sta faticando non poco nell’avvio di questa. Nel mondo del calcio le fortune degli attaccanti possono cambiare rapidamente, riflettendo non solo le loro qualità individuali ma anche le dinamiche di squadra e le varie sfide che possono emergere stagione dopo stagione. Dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative, Lautaro Martinez sembra essere sulla strada del recupero, anche se con un rendimento ancora non all’altezza delle sue prestazioni passate. L’inizio difficile Il Toro ha avuto un avvio di stagione complicato. L’impegno in Coppa America con la nazionale argentina, le successive vacanze ridotte e alcune problematiche fisiche hanno fatto sì che l’argentino faticasse a trovare la continuità realizzativa che lo aveva contraddistinto nella stagione precedente. La statistica Il Corriere della Sera sottolinea come attualmente, la sua media di goal rispetto ai tiri in porta è notevolmente calata, e rappresenta esattamente alla metà […]

