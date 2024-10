L’ex centrocampista del Sassuolo ha caratteristiche diverse ai 3 giocatori di solito titolari nei nerazzurri e anche per questo raramente è titolare. Il minutaggio di Davide Frattesi è un argomento caldo praticamente da più di un anno. Il centrocampista, attualmente all’Inter, rende benissimo in nazionale ma non è considerato un titolare in nerazzurro. Il Messaggero fa presente come per la Roma, avversario odierno della squadra di Inzaghi, l’ex Sassuolo sia un rimpianto ormai da anni: Frattesi è fuoriuscito dal settore giovanile giallorosso ma è stato lasciato andare forse a cuor leggero. Il ritorno negato La storia recente tra Frattesi e la Roma è intrisa di rimpianti e di quello che sarebbe potuto essere ma non è stato. Nonostante gli accorati tentativi dei dirigenti giallorossi di riportarlo nella capitale, le vie si sono divaricate, innescando riflessioni su come la sua presenza avrebbe potuto influenzare il gioco della squadra sotto le guide […]

