I nerazzurri si preparano a far fronte all’assenza di due centrocampisti che sarebbero stati molto preziosi in ottica turnover. L’Inter non attraversa un ottimo periodo se si tiene conto degli infortuni: Inzaghi deve fronteggiare una situazione delicata se si considera il calendario intasato. Anche se gli acciaccati non sono dei veri e propri titolari, la squadra nerazzurra dovrà destreggiarsi bene tra campionato e Champions League. E chissà che il tecnico non decida di lanciare qualche giovane della Primavera. Situazione delicata Nicolò Barella è appena tornato dopo diverse settimane di assenza per un infortunio muscolare ed oggi sarà titolare a Roma. Le condizioni di Piotr Zielinski e Kristjan Asllani però rimangono preoccupanti. Entrambi i giocatori non sono stati convocati per l’importante incontro di stasera contro la Roma e sono fortemente in dubbio per la prossima sfida di Champions League contro lo Young Boys. Il nuovo che avanza Di fronte a tali […]

