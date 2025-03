Emergenza in difesa per la Juventus: ecco chi sostituisce Gatti per Tudor

Con molti difensori fuori per infortunio, la Juventus si affida ai giovani: Nicolò Savona, Javier Gil e il terzino Alberto Costa.

Con l’infortunio di Federico Gatti, che ha riportato una frattura composta della diafisi del perone sinistro, la Juventus si trova ad affrontare una significativa emergenza nel reparto difensivo. Oltre a Gatti, anche altri difensori come Gleison Bremer e Juan Cabal sono indisponibili, lasciando l’allenatore Igor Tudor con poche opzioni per la difesa a tre. In questo contesto, diversi giocatori, tra giovani promesse e nuovi acquisti, potrebbero essere chiamati a ricoprire ruoli chiave.

Nicolò Savona: il giovane centrale pronto a emergere

Nicolò Savona, nato il 19 marzo 2003, è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile della Juventus. Alto 1,92 metri, ha dimostrato una notevole presenza fisica e una buona lettura del gioco. Nella stagione 2024/2025, Savona ha collezionato 22 presenze in Serie A, segnando 2 gol e fornendo 1 assist. La sua esperienza con la Juventus Next Gen e le apparizioni in prima squadra lo rendono una scelta naturale per sostituire Gatti braccetto destro in difesa.​

Alberto Costa: il nuovo acquisto per la fascia destra

A gennaio, la Juventus ha acquisito Alberto Costa, terzino destro portoghese classe 2003, dal Vitória Guimarães per una cifra iniziale di 12,5 milioni di euro, con possibili bonus fino a 2,5 milioni di euro. Costa è noto per la sua capacità di leggere le situazioni difensive e la propensione ad avanzare in fase offensiva. Sebbene il suo ruolo naturale sia quello di terzino destro, potrebbe essere adattato come braccetto destro nella difesa a tre di Tudor, offrendo sia copertura difensiva che supporto in fase di spinta.​

Javier Gil: il talento della Primavera della Juventus in rampa di lancio

Javier Gil, nato il 3 maggio 2006, è un difensore centrale spagnolo attualmente in forza alla Primavera della Juventus. Nonostante la giovane età, Gil ha impressionato per maturità tattica e capacità di gestire la pressione. Con l’emergenza difensiva in corso, potrebbe essere aggregato alla prima squadra dopo le partite in Next Gen, offrendo una soluzione interna e continuando la tradizione bianconera di valorizzare i talenti del vivaio.​

Vista la carenza di difensori centrali di ruolo, Igor Tudor potrebbe considerare modifiche tattiche, come il passaggio a una difesa a quattro. In questo scenario, giocatori come Andrea Cambiaso o Weston McKennie, noti per la loro versatilità, potrebbero essere impiegati in ruoli difensivi, fornendo alternative temporanee fino al recupero degli infortunati.​

L’attuale emergenza rappresenta una sfida significativa per la Juventus, ma offre anche l’opportunità di testare e valorizzare giovani talenti e nuovi acquisti, contribuendo a costruire una squadra più resiliente e versatile per il futuro.