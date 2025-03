Juventus, grave infortunio per Gatti: tegola per Tudor, i tempi di recupero

Federico Gatti ha riportato una frattura composta della diafisi del perone durante Juventus-Genoa. Ecco il bollettino medico ufficiale.

La sfida tra Juventus e Genoa era attesissima anche per lo stesso Gatti. Con il ritorno di Igor Tudor sulla panchina bianconera, i tifosi speravano in una svolta immediata. L’atmosfera all’Allianz Stadium era carica di adrenalina, le due squadre si sono affrontate a viso aperto sin dai primi minuti. Tra i protagonisti attesi, anche Federico Gatti, punto fermo della difesa juventina e autore in stagione di prestazioni solide e generose.

L’equilibrio in campo ha lasciato spazio alle emozioni fin da subito. La Juventus ha mostrato aggressività, spinta anche da un Kenan Yildiz ispirato, autore del gol del vantaggio. Ma il destino del match è cambiato quando, al 13’ minuto, Gatti è intervenuto in scivolata su Andrea Pinamonti, dopo un errore di Renato Veiga, salvando una situazione molto pericolosa.

Il bollettino medico conferma la frattura al perone

Nel contrasto con Pinamonti, Federico Gatti ha rimediato un colpo durissimo alla gamba sinistra. Dopo un primo tentativo di rientrare in gioco, è stato costretto ad abbandonare il campo zoppicando al 27’ minuto, lasciando spazio a Pierre Kalulu. Le sue condizioni hanno subito destato preoccupazione, ma solo oggi la Juventus ha chiarito l’entità dell’infortunio.

Il comunicato ufficiale su Gatti

Con un comunicato ufficiale, il club ha annunciato che Gatti è stato sottoposto a esami radiologici presso il J|Medical. Il responso è chiaro: frattura composta della diafisi del perone sinistro. Un infortunio che, pur non richiedendo intervento chirurgico, comporterà un lungo stop. I tempi di recupero precisi saranno valutati nei prossimi giorni, ma è certo che il difensore starà lontano dai campi per diverse settimane, compromettendo la sua presenza nelle fasi cruciali della stagione.

Una notizia pesante per Igor Tudor, che perde uno dei suoi difensori più affidabili proprio nel momento in cui serviva compattezza e solidità. E per Gatti, che dovrà ora affrontare un percorso di recupero lungo e delicato. Almeno per un mese Gatti sarà fuori.