Il terzino destro brasiliano è entusiasta dell’interesse dei rossoneri: i dirigenti però hanno più obiettivi nel suo ruolo.

Il Milan cerca un terzino destro con caratteristiche offensive ed al momento si fanno due nomi in particolare: Emerson Royal del Tottenham e Matty Cash dell’Aston Villa.

L’ammissione

La possibilità di vedere il brasiliano con la maglia del Milan diventa giorno dopo giorno sempre più concreta. L’interesse del giocatore per la squadra rossonera è palese, tanto da averlo portato a esprimere pubblicamente, durante un’intervista, la propria gratitudine per l’attenzione ricevuta da parte del club milanese.

Davide Calabria

La trattativa

Al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, tra il Milan e il Tottenham sembrano esserci alcune divergenze economiche che però non sembrano insormontabili. I londinesi, in effetti, avrebbero fissato il prezzo del cartellino del difensore leggermente al di sopra dei 20 milioni di euro, cifra che il Milan spera di limare per chiudere l’operazione a una somma inferiore, diciamo intorno ai 18 milioni. In tutto ciò i dirigenti rossoneri non sono ancora convinti al 100% di investire su di lui per la fascia destra.

La situazione

Al Milan ci sarebbero ancora Calabria e Florenzi ma per il primo ci sono difficoltà per il rinnovo ed il secondo ha avuto problemi con Fonseca nell’esperienza alla Roma; in ogni caso il capitano ha caratteristiche più difensive rispetto ai profili monitorati sul mercato. Emerson Royal ha fatto bene con Conte ma ha visto ridursi drasticamente il minutaggio nell’ultima stagione con Postecoglu.

