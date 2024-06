Non è stato finora l’Europeo dell’attaccante esterno rossonero al momento e ciò non fa che aumentare i dubbi sul suo status.

In un Portogallo che ha saputo conquistare il primato nel suo gruppo con due vittorie decisamente convincenti, emerge l’incapacità di lasciare il segno di Rafa Leao. Nonostante le prestazioni positive della squadra il 10 rossonero si trova ora a dover osservare i compagni dalla tribuna, a causa della squalifica che gli impedirà di disputare la prossima partita contro la Georgia.

Il portoghese fin qui non è stato un protagonista nonostante la piena fiducia di Martinez: nei match contro Repubblica Ceca e Turchia il giocatore è risultato decisamente poco incisivo in fase offensiva. Ci si domanda quindi peer l’ennesima volta se effettivamente possa mai arrivare a diventare un campione a tutti gli effetti.

L’incontro con Fonseca

Nell’ultima stagione Leao ha sì fatto registrare buoni numeri realizzativi, come dimostra il bilancio finale di 15 reti e 14 assist, ma durante la stessa è stato anche 5 mesi senza segnare. Il Milan non mette in dubbio le sue qualità e Paulo Fonseca altrettanto: il tecnico è andato recentemente in Germania a trovarlo per conoscerlo meglio.

Dinamiche di mercato

Non bisogna dimenticare poi l’influenza del mercato. Nonostante le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, che manifestavano l’intenzione del Milan di mantenere le colonne portanti della squadra, i rumours sul futuro del portoghese non accennano a placarsi. L’interesse dell’Al Hilal sembra reale ma al momento manca una proposta concreta che possa far vacillare la dirigenza milanista. Con una clausola rescissoria fissata a 175 milioni di euro, il Milan si trova in una posizione di relativa tranquillità.

