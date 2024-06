L’ex portiere Mario Ielpo si è interrogato sulla questione che sta frenando l’acquisto di Zirkzee da parte del Milan.

Mario Ielpo ha parlato a MilanNews delle alte richieste in termini di commissioni da parte dei procuratori dei calciatori. “Anzitutto non ritengo che ci sia un problema di moralità, nel senso che nel calcio girano cifre assurde rispetto alla vita ordinaria. Se le società le pagano ad altro titolo perché non pagarle come provvigione? Non è una questione di moralità, bensì di affari. Altrimenti si dice che il giocatore o l’affare non interessa, il punto è che se tutti chiedono le commissioni e tu non le vuoi pagare non compri nessuno”.

La situazione

“Finché il mondo lo permette… possiamo anche discutere se è normale che un calciatore guadagni tanto o se Bill Gates abbia tutti quei soldi, sono discorsi complicati da affrontare. La situazione è questa, ai miei tempi non c’era perché quando ti scadeva il contratto e andavi via l’agente prendeva una provvigione parametrata al tuo stipendio”.

Paolo Maldini

La politica societaria

“Anche all’epoca di Maldini la policy era questa, solo che poi quando non compri un giocatore arrivano le critiche e non è facile. Diciamo che se sei l’unico ad andare contro questo sistema è complicato, servirebbe un compromesso”.

Il ruolo del giocatore

“Ecco, questo non mi torna perché sono somme troppo rilevanti. Posso comprendere commissioni assurde proporzionate a un ingaggio assurdo, ma se l’ingaggio è proporzionato al livello del giocatore mi chiedo, da dove esce questa provvigione così alta Di solito è il giocatore che guadagna di più, perché mai dovrebbe essere il contrario?”.

