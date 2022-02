L’allenatore del Villareal Unai Emery elogia la forza della Juventus, prossima avversaria della squadra.

Unai Emery ha presentato il match di stasera contro la Juventus di Champions League in conferenza stampa. “La Juventus merita rispetto per la sua storia. È una delle migliori squadre italiane, con tanta esperienza in Champions a livello collettivo e individuale. Stiamo parlando di una delle favorite per la vittoria finale della Champions, ma non partiamo battuti”.

Champions League

“La Juve è una squadra ostica da affrontare a livello tattico perché sono molto forti in fase difensiva, ma anche nella ricerca degli attaccanti. Anche noi comunque abbiamo giocatori d’esperienza internazionale, in particolare in difesa con Pau, Albiol e Foyth. Siamo qui perché meritiamo di esserlo, fa piacere essere elogiati per il nostro gioco, ma vorremmo esserlo anche per i risultati”.

