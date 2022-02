Gli eventi degli ultimi giorni riguardanti la Russia spingono a ripensare alla sede della finale di Champions League.

La grave crisi tra Russia ed Ucraina potrebbe portare a qualche risvolto clamoroso anche nel mondo del calcio. La finale di UEFA Champions League infatti al momento è prevista il 28 maggio a San Pietroburgo ma come riportano i media inglesi la federazione europea di calcio starebbe ricevendo forti pressioni per spostare la sede. Sky Sports sostiene che il premier britannico Boris Johnson ha dichiarato che non ci sarebbero possibilità che la finale venga ospitata dalla Russia.

Pallone Champions League

La UEFA invece per il momento si limita a monitorare la situazione, spostamenti per ora non sono previsti. Non sarebbe la prima volta che cambia sede la partita più importante a livello europeo per club: per esempio la finale dell’anno scorso non si è giocata proprio a San Pietroburgo dove era inizialmente prevista ma a Porto. Riguardo quella di quest’anno, si deciderà al massimo nelle prossime settimane.

