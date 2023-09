Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli si è espresso ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara contro l’Inter

Le parole di Andreazzoli dopo la sconfitta odierna contro l’Inter:

«I ragazzi hanno raggiunto l’obiettivo, abbiamo vinto la nostra partita. Non abbiamo portato a casa nulla perché quando una squadra come l’Inter ha occasione di trovare un gol straordinario devi inchinarti. La nostra vittoria è stata dopo una sbandata dovuta al gol subito quella di reagire e cercare il risultato in ogni modo, con sforzo fisico e idee. Potevamo essere più fortunati, abbiamo avuto due-tre situazioni sporche che altre volte ti premiano. Ma questo conta poco, punti non ne abbiamo presi e ci accontentiamo dell’obiettivo raggiunto».

