Le parole di Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, dopo la sconfitta subita dai toscani contro il Frosinone

Aurelio Andreazzoli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dell’Empoli contro il Frosinone. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Il primo tempo mi è piaciuto, le due squadre hanno giocato a ritmi alti. Per noi ha stonato l’inizio del secondo tempo, hanno tenuto la palla per 10 minuti senza che noi tirassimo fuori nulla. Ci hanno fatto abbassare e poi nel finale ho visto buona volontà per recuperare. 2 gol li avevamo fatti e poi abbiamo avuto altre due occasioni. La reazione della squadra c’è stata, ha cercato di non arrendersi. Ha vinto la squadra che ha fatto di più, archiviamo questa, ci lecchiamo le ferite, valuteremo cosa c’è da fare di meglio e vediamo di mettere a posto le cose».

CAMBI – «Volevamo cercare di riprendere in mano la situazione, perché altrimenti non ce la facevamo a reggere il confronto. Piano piano l’abbiamo messa a posto, quelli che sono entrati sono stati bravi e purtroppo abbiamo una condizione fisica dovuta a qualche problema che non ci consente qualche scelta. Dobbiamo fare sostituzioni che alla lunga pagano».

CALO DI CANCELLIERI – «Anche secondo me, ma aveva bisogno della squadra. Abbiamo provveduto alla sostituzione. Non riusciamo a cogliere il minimo rispetto a quello che facciamo».

