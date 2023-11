Le parole di Eusebio Di Francesco, tecnico del Frosinone, dopo la vittoria ottenuta dai ciociari contro l’Empoli

Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Frosinone contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Abbiamo espresso veramente un ottimo calcio. Inizio non positivo, ma poi siamo venuti fuori alla grande. A differenza di Cagliari, siamo riusciti a portarla a casa. In questo caso, ci sarei rimasto ancora più male».

SQUADRA PIU’ MATURA – «Grandi progressi, vista la squadra giovane che era in campo. I ragazzi devono avere consapevolezza ma anche umiltà. Il secondo gol è stato bellissimo per trame di gioco, ma non dobbiamo piacerci troppo. Ho un gruppo giovane e sono contento per come interpreta le gare».

ETA’ MEDIA DELLA SQUADRA – «Non ho badato a questo, ma a mettere in campo la miglior formazione».

IBRAHIMOVIC – «Chi non fa non sbaglia, i ragazzi agli errori devono reagire e lui ha personalità. Un mese fa già lo volevo far esordire, ma era un rischio. Ho visto la sua crescita negli allenamenti, ha preso qualche rimprovero, ha voglia di crescere e non si deve fermare. Deve continuare con l’umiltà dell’ultimo periodo».

COSA GLI CHIEDE – «Deve capire quando stare dentro e quando fuori, per dare più linee di passaggio. Nasce più centrocampista, ma in certi casi deve stare più aperto come negli allenamenti».

CUNI – «Gli attaccanti hanno sempre dato tutto, alla lunga vengono ripagati e Cuni ne è l’esempio. Anche le partite fanno parte di un percorso e oggi l’ho fatto giocare nonostante non si sia allenato molto in questi giorni».

SE SI STA DIVERTENDO – «Tantissimo, l’ho detti ai tre trequartisti prima di giocare. E’ fondamentale avere questo spirito, soprattutto quando si è giovani».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG