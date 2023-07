L’Empoli ha ufficializzato Elia Caprile dal Napoli, il portiere è il sostituto di Vicario ceduto al Tottenham nel mercato estivo

COMUNICATO – «Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con la SSC Napoli per l’acquisizione a titolo temporaneo delle prestazioni sportive del calciatore Elia Caprile.

Elia Caprile è un portiere di nazionalità italiana nato a Verona il 25 agosto 2001. Dopo una parentesi iniziale al Cadore, Elia cresce nel settore giovanile del Chievo Verona dove compie il percorso fino alla promozione in prima squadra nella stagione 2018/2019. Caprile gioca 24 gare in Primavera più una nella Fase Finale. Il campionato successivo inizia come si era chiuso il precedente, con 13 gare in Primavera, ma prende una direzione diversa a metà stagione: a gennaio 2020, infatti, Caprile sbarca in Inghilterra al Leeds United dove, da aggregato al gruppo di Marcelo Bielsa, conquista la promozione in Premier League. Una esperienza preziosa per Elia, che nella stagione 2020-21 totalizza 18 presenze in Premier League 2. Nella finestra di mercato estiva del 2021 il club inglese decide di mandarlo in prestito alla Pro Patria in Serie C. È l’opportunità di fare minutaggio con costanza. Il 29 agosto fa l’esordio nei professionisti nella gara con l’Albinoleffe. Un punto di partenza che culmina in una stagione fatta di 38 presenze impreziosite da 13 clean sheet. Quanto serve per il salto in Serie B, con il Bari che lo acquista a titolo definitivo. Cambia la categoria ma i numeri di Caprile si confermano rilevanti: 15 clean sheet in 41 gare, Serie A sfumata solo nella finale playoff con il Cagliari. Elia conta una presenza in nazionale Under 18 e due con l’Under 21. Proprio dalla U21 quest’anno viene convocato per l’Europeo di categoria, giocato lo scorso giugno in Georgia e Romania».

