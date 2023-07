Il giornalista Sandro Sabatini ritiene che Steven Zhang debba essere più ambizioso sul mercato.

Sandro Sabatini a Radio Sportiva ha attaccato le dirigenze delle prime in classifica della scorsa Serie A. “Io al mercato di Napoli, Lazio e Inter, ossia prima, seconda e terza, do un giudizio estremamente negativo. Hanno passato tutto il campionato a dire che il quarto posto era fondamentale, i soldi, l’ammissione alla Champions. Nel caso dell’Inter, ci sono stati anche dei super introiti dalla Champions ma sono tutte e tre clamorosamente indietro sul mercato”.

Steven Zhang

“Il Napoli deve prendere il sostituto di Kim, non può prenderlo a Ferragosto. L’Inter deve prendere un portiere e un attaccante, non può aspettare ancora dopo aver incassato tanti soldi. Ma qual è la situazione economica dell’Inter? Perché Zhang si accontenta di avere le pagine sulla Gazzetta con Lukaku in ginocchio da te. Deve essere più ambizioso e gli stessi tifosi devono chiedere a Zhang più ambizione, il mercato dell’Inter in questo momento è incomprensibile, che fine hanno fatto tutti i soldi incassati dalla Champions?“

