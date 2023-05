Jacopo Fazzini, centrocampista dell’Empoli, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e dei suoi prossimi obiettivi con il club toscano

PAROLE – «Se mi dispiace non aver accettato la convocazione nell’Italia Under 20? L’emozione è stata contrastante, dispiace non essere là, ma sono stato orgoglioso di restare a Empoli per centrare la salvezza, che poi abbiamo ottenuto. Mio carattere? Sono sicuro di me stesso e mantengo le emozioni. Quando ho giocato a San Siro ero tranquillo e ho cercato di non pensare a dove ero, pensando solo al campo. Io capitano dell’Empoli? Sarebbe una bella soddisfazione, sarei veramente contento».

