Sicuro l’arrivo del centrocampista del Torino Adopo all’Atalanta: ultimo nodo e poi sarà approdo in quel di Bergamo

Il primo acquisto dell’Atalanta sarà con grande probabilità Michel Adopo: giovane centrocampista del Torino dal grande potenziale (che aveva fatto vedere buone cose con Juric). Già seguito da tre settimane, ma ora i nerazzurri hanno messo il piede sull’acceleratore in termini di trattativa.

Tutto fatto? Non ancora. Il Toro proverà l’ultimo assalto per non perderlo a parametro zero, ma il centrocampista vuole solo l’Atalanta. Dopo la partita con l’Inter ci sarà l’ultimo incontro con la società granata, anche se la Dea è sicura di portare a casa Adopo. Fumata bianca a breve.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG