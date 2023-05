Mercato Milan, valutazioni in corso su De Ketelaere! Cosa succede. Due scenari: averlo in rosa o cederlo in prestito

Il Milan prosegue le sue valutazioni su Charles De Ketelaere, acquisto che ha deluso le aspettative per questa stagione.

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, la decisione è se tenerlo ancora in rosa o cederlo in prestito per dargli l’opportunità di giocare di più e con meno pressione addosso.

The post Mercato Milan, valutazioni in corso su De Ketelaere! Cosa succede appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG