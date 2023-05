Juve, caso stipendi: ecco la possibile sanzione per il club. Si parla di multa severa e di altri due punti di penalizzazione

Il calvario della Juve prosegue: altra penalizzazione per il club bianconero, dopo l’accordo raggiunto l’accordo per il patteggiamento per il filone stipendi.

Come riportato dal Corriere della Sera, il club bianconero chiederà una maxi multa e potrebbero arrivare al massimo altri 2 punti di penalizzazione in classifica. In cambio la rinuncia a ogni ricorso sul primo filone, quello plusvalenze, sia davanti al CONI sia davanti al Tar.

