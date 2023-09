Arrivano le prime informazioni relative alla vendita dei biglietti per la sfida tra Empoli ed Inter, in programma per il 24 settembre

Il 24 settembre l’Empoli ospiterà l’Inter per un match valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A: ecco alcune informazioni sulla vendita dei biglietti, condivise direttamente dal sito ufficiale del club toscano.

Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di domani, giovedì 14 settembre, saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Inter. Gara valida per la quinta giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 24 settembre alle ore 12.30 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16:00 di lunedì 18 settembre al prezzo di € 35,00 su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php. La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 23 settembre; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.

Così come previsto dal Decreto del Ministero degli Interni del 6/6/2005, il biglietto è nominativo e pertanto all’atto dell’acquisto bisognerà presentare un documento d’identità, rilasciando obbligatoriamente il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita. Ogni spettatore potrà acquistare fino a quattro biglietti e per questa gara il cambio nominativo è consentito solamente per gli abbonati.

L’acquisto del biglietto comporta l’accettazione integrale delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche” nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli e norme Etiche”, in conformità a quanto previsto dall’ art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, con riferimento al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017 (consultabile anche all’indirizzo www.empolifc.com). Ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge. Nelle condizioni di vendita è compresa quella di essere in possesso di idonea documentazione per accedere allo stadio. Si ricorda inoltre che è obbligatorio per ciascun titolare di biglietto di assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo.

