I nerazzurri espugnano il Castellani di Empoli grazie ad un bel secondo tempo facilitato però dall’espulsione di Goglichidze. SOMMER 6: una sola parata, facile sulla destra a terra, serata tranquillissima. BISSECK 6: gara ordinaria, si segnala solo un goal divorato di destro. DE VRIJ 6,5: le distrazioni del derby d’Italia sono un lontano ricordo anche se è agevolato dai pochissimi attacchi dell’Empoli. (Dall’81’ PALACIOS s. v.). BASTONI 6,5: pronti via perde un brutto pallone davanti alla difesa, per sua fortuna Sommer para. Successivamente un super Vasquez gli nega la rete di testa, da un suo crossa nasce lo 0-1. Ha poco da fare in difesa. (Dal 65’ PAVARD 6: prova ad incidere con qualche cross interessante, non c’è da difendere). DARMIAN 6,5: gli viene annullato giustamente una rete segnata viziata da un tocco di mano. Notevole il recupero di testa sulla linea di fondo che si tramuta in assist per […]

