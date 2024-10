L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è molto contento della vittoria conquistata al Castellani. Simone Inzaghi ha commentato a DAZN lo 0-3 che la sua Inter ha rifilato all’Empoli. “I ragazzi sono stati bravissimi, non era semplice. Avevamo visto l’Empoli cosa aveva fatto in casa, aveva incassato un gol in tutte le partite che ha fatto”. “Sapevamo che avremmo avuto dei problemi, che puntualmente si sono visti. Abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo gestito la palla non molto rapidamente, ma ho detto ai ragazzi che l’Empoli si sarebbe stancato, e in più avevano avuto l’espulsione. Lo sapevo che avremmo trovato il gol, è un’ottima vittoria che volevano con tutte le nostre forze”. Sul Toro “Siamo tutti soddisfatti per Lauti, sappiamo cosa vuol dire fare gol per un attaccante. Lauti per noi sarà sempre una soluzione, mai un problema. Nonostante in campionato avesse una media più bassa rispetto agli altri anni, per me ha […]

Leggi l’articolo completo Empoli-Inter: un soddisfattissimo Inzaghi ripensa anche al pareggio di domenica, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG