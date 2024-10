Fabio Capello ha analizzato alla Gazzetta dello Sport il momento dell’Inter tra la gara pareggiata con la Juve e quella di stasera contro l’Empoli. “Inzaghi deve dare la sveglia, Thiago Motta ha bisogno di aggiungere un nuovo pezzo alla costruzione. L’inseguimento al Napoli di Inter e Juventus prosegue su binari differenti dopo il pazzo 4-4 nel derby d’Italia”. Squadra allegra “I nerazzurri, un tempo granitici in fase difensiva, sono diventati più allegri… La sensazione è che i giocatori guardino più il pallone dell’uomo rispetto alle buone abitudini del passato. Probabilmente incide anche la mancanza di una guida come Acerbi. Simone deve fare un po’ di ripasso ai suoi e ristabilire in fretta il giusto atteggiamento per ritrovare la solidità della cavalcata scudetto”. Il grosso problema “Un clone di Calhanoglu non esiste e l’assenza è pesante: il turco non è soltanto uno dei migliori registi d’Europa, ma è anche un prezioso recuperatore di palloni. C’è un’Inter con Calha e una […]

Leggi l’articolo completo Inter: Capello invoca l’intervento di Inzaghi ed avverte sul match di stasera, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG