Il commento del tecnico al termine della sofferta gara contro l’Empoli vinta per 3-2.

Le parole a caldo del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri: “La quota scudetto è 84-85 punti, i nostri obiettivi non cambiano – ha detto l’allenatore della Juve -. Dobbiamo migliorare nel palleggio, ma quando c’è stato da soffrire la squadra ha saputo sacrificarsi. Mi è piaciuto lo spirito”. Su Vlahovic, appena arrivato e già trascinatore di questa squadra. “Dusan è un ragazzo che ha voglia di vincere, che lotta e che vuole imparare molto. Ha ampi margini di miglioramento, oggi si è mosso di più e questo è stato un vantaggio importante per noi”, ha aggiunto parlando del bomber serbo.

“Se l’arrivo di Dusan ha alleggerito Morata? Nel calcio è molto semplice, basta mettere i giocatori nel loro ruolo. Noi non avevamo un centravanti e ci siamo adattati”. Il paragone con Ronaldo: “CR7 ha fatto una carriera straordinaria, non è paragonabile, Vlahovic è all’inizio della carriera. L’importante per rimanere a grandi livelli bisogna avere una foza mentale pazzesca. Perché non basta una partita per diventare bravo, è un percorso che è iniziato ora e che porterà avanti nel migliore dei modi, così come tutta la squadra”.

