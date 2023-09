Empoli Juve, dubbio alla vigilia per mister Allegri, indeciso se privarsi o meno di un titolare della sua formazione

Come riferisce Sky Sport, la formazione della Juve per Empoli è praticamente decisa, con Allegri alle prese con un solo dubbio in difesa.

Possibile esordio stagionale per Gatti dal primo minuto, con Alex Sandro che si accomoderebbe in panchina. Ma non è detto che il brasiliano non possa riscalare le gerarchie nelle prossime ore.

The post Empoli Juve, il dubbio di Allegri: indeciso se privarsi di quel titolare. Il ballottaggio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG