Esordio Comenencia, l’olandese lanciato in campo da mister Brambilla nella ripresa di Pescara Juventus Next Gen

A metà del secondo tempo del match tra Pescara e Juventus Next Gen c’è spazio anche per l’esordio in bianconero di Comenencia.

L’olandese, arrivato da pochi giorni a Torino, fa così il suo esordio con la squadra di Brambilla, prendendo il posto di Hasa.

