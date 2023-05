Empoli, salvezza prima della Juve. Zanetti: «Tre partite per fare più punti possibile». Le dichiarazioni dopo l’obiettivo centrato

Zanetti festeggia la salvezza in conferenza stampa. Le parole dell’allenatore dell’Empoli, prossima avversaria della Juve, riportate da TMW.

SALVEZZA E FUTURO – «Intanto abbiamo tre partite dove vogliamo fare più punti possibili. Per quanto riguarda il futuro, cambieranno diverse cose perchè abbiamo tanti talenti. Sono comunque discorsi che faremo a bocce ferme. Ora dobbiamo pensare a festeggiare e finire bene questo campionato perché vogliamo continuare a stupire. Perchè penso che una piazza come l’Empoli, che non è mai stata vicina alle zone pericolose, testimonia la bontà delle cose fatte».

