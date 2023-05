Perin lancia i giovani Juve: «Hanno grandi qualità». Le parole del portiere bianconero

Intervenuto nella diretta sul canale Twitch della Juventus, Mattia Perin ha parlato anche dei giovani bianconeri.

GIOVANI JUVE IN PRIMA SQUADRA – «È importante perché aiuta i giocatori a formarsi. Fanno un campionato vero con gente adulta, non fai un passaggio più estremo dalla Primavera alla prima squadra. Se hai talento un campionato vero come la Lega Pro aiuta a formarti e ti fa trovare preparato ad indossare la maglia della Juve. Fagioli è arrivato con basi importanti, Miretti ha annusato la Next Gen e poi è arrivato in prima squadra, è un ragazzo serio e con personalità. Ma anche Iling, Barbieri, Soulé e Barrenechea hanno grandi qualità che potranno essere affinate».

LE PAROLE DI PERIN A TWITCH JUVE

The post Perin lancia i giovani Juve: «Hanno grandi qualità» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG