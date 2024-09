Presenza importante sugli spalti di San Siro per il derby. E’ lecito credere che a breve potrebbe arrivare una chiamata per il rossonero. Nella giornata di domenica, l’atmosfera elettrica di San Siro ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi ma anche di figure chiave del calcio italiano. Luciano Spalletti, attuale Commissario Tecnico della squadra nazionale italiana, ha fatto la sua comparsa tra il pubblico, osservando attentamente il derby Inter-Milan. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, il suo interesse non era legato tanto alla squadra che in passato ha guidato, bensì era focalizzato su un calciatore del Milan che potrebbe presto vestire la maglia azzurra. Il motivo della presenza di Spalletti a San Siro Luciano Spalletti ha visitato l’arena di San Siro con uno scopo ben preciso: valutare le prestazioni di Matteo Gabbia, difensore centrale del Milan. Grazie a una crescita notevole dimostrata negli ultimi tempi e coronata da un gol […]

