In una bella intervista alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola lo storico ex rossonero Filippo Galli esalta Matteo Gabbia e fa una proposta clamorosa.. In un mondo dove la passione per il pallone si intreccia strettamente con i sogni e le ambizioni personali, la storia di Matteo Gabbia emerge come un racconto di tenacia, trasformazione e trionfo. Cresciuto nelle giovanili del Milan, questo giovane difensore ha percorso un cammino che lo ha portato dal sogno di marcare reti a quello di impedirle, incarnando l’ideale del calciatore moderno dotato di tecnica e versatilità. La sua evoluzione, non sempre lineare, è la dimostrazione che con dedizione e la giusta guida si possono raggiungere le stelle. E oggi, dopo aver segnato il gol decisivo in un derby indimenticabile, il suo nome risuona con forza tra i tifosi rossoneri e oltre, alimentando discussioni e speranze per il futuro. Un inizio inaspettato Ogni campione […]

