Il Twente ospita il Feyenoord e l’AZ affronta l’Utrecht. Per risorgere, l’Ajax sfida l’Excelsior: 19ª giornata di Eredivisie in diretta su Mola

Si apre la 19ª giornata di Eredivisie, il campionato più pazzo del mondo è in diretta esclusiva su Mola. La capolista Feyenoord guarda le altre dall’alto al basso con 41 punti, e l’AZ insegue a 39. Più staccate, PSV (35), Twente (35), Ajax (34) e Sparta Rotterdam (32) non possono sbagliare.

Al De Grolsch Veste di Enschede va in scena il big match di giornata tra Twente e Feyenoord. All’andata finì 2-0 per i Rotterdammers con le reti – tanto per cambiare – di Kökçü e quella di Hancko. In casa, però, i Tukkers hanno collezionato 8 vittorie e 1 pareggio in 9 partite. Vedremo se a avrà la meglio il cinismo spietato del Feyenoord o la solidità casalinga del Twente.

L’AZ Alkmaar vince e convince sempre di più. I Kaaskoppen si sono stabilizzati al secondo posto e affronta l’Utrecht, che si sta rivelando come avversario particolarmente ostico per le big. Infatti, la squadra di Jens Toornstra ha fermato il Feyenoord venti giorni fa e ora vuole vendicarsi del 2-1 subito all’andata dalla formazione di Pascal Jansen.

Il PSV Eindhoven è nel momento più buio della sua stagione. I ragazzi di van Nistelrooij hanno vinto solo una partita dopo la sosta per i mondiali, e nell’ultimo match hanno perso contro la neopromossa Emmen. Per battere il sempre ostico Go Ahead Eagles, i boeren potranno contare su Fabio Silva, talento arrivato dall’Anderlecht che va verso la prima convocazione.

Nella sua crisi d’identità, l’Ajax va a Rotterdam per la trasferta contro l’Excelsior. Dopo l’esonero di Schreuder, la guida tecnica della squadra è stata temporaneamente affidata a Heitinga, coach dell’u21 ajacide. All’andata finì 7-1 per i lancieri, ma il clima, ora, è ben diverso. Dopo 7 partite senza vittoria, Tadic e compagni hanno l’imperativo di tornare a fare bottino pieno.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 28 gennaio – ore 16:30 – PSV Eindhoven vs Go Ahead Eagles – telecronaca di Enrico Zambruno

Sabato 28 gennaio – ore 21:00 – AZ Alkmaar vs Utrecht – telecronaca di Roberto Ugliono

Domenica 29 gennaio – ore 12:15 – Twente vs Feyenoord – telecronaca di Matteo Nigra

Domenica 29 gennaio – ore 14:30 – Excelsior vs Ajax – telecronaca di Tommaso Murdocca+Paolo Rossi

