Emanuele Giaccherini, ex giocatore della Juve e della Nazionale, ha parlato a Sportitalia ricordando Carlo Tavecchio. Le sue dichiarazioni:

Il ricordo che ho di Tavecchio è un ricordo bello, perché fu con noi nella spedizione del 2016, è sempre stata una persona molto simpatica, una persona che ci teneva a stare accanto alla squadra. Gli piaceva tanto giocare giocare a biliardo e con le bocce e giocavamo tantissimo anche dopo gli allenamenti tutti insieme in ritiro a Montpellier. Abbiamo fatto tantissime partite, scherzavamo, ridevamo… quindi era anche un modo giocoso per sdrammatizzare un po’, per assorbire l’ansia, la pressione che avevamo in quella in quella manifestazione».

L’articolo Giaccherini ricorda Tavecchio: «Nel ritiro a Montpellier giocavamo a bocce e biliardo. Un modo per stemperare la tensione» proviene da Calcio News 24.

