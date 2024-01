Aveva iniziato l’Eredivisie andando immediatamente in gol nella prima giornata in Psv-Utrecht: ma il belga Yorge Vertessen…

Aveva iniziato l’Eredivisie andando immediatamente in gol nella prima giornata in Psv-Utrecht: ma il belga Yorge Vertessen non rientra tra i felici della pur soddisfattissima squadra di Eindhoven, che domina il torneo. Vero, Peter Bosz lo ha impiegato in 15 gare su 19, ma è partito titolare solamente in 2 circostanze.

Ragion per cui il giocatore vorrebbe dire sì a una delle proposte che il club ha ricevuto: l’Union Berlino sarebbe disposto a versare 5 milioni e anche il Tolosa è interessato. Il problema, però, è che il Psv voleva sostituirlo con l’uruguaiano Facundo Pellistri, in forza al Manchester United. Fabrizio Romano ha scritto che il ventiduenne vorrebbe invece accasarsi al Granada, dove andrebbe in prestito. La soluzione della vicenda deve ancora maturare.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG