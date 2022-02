L’ex fantasista dell’Inter Christian Eriksen è pronto a cominciare la sua avventura in Premier League al Brentford.

L’ex calciatore dell’Inter Christian Eriksen si è presentato ufficialmente al suo nuovo club, il Brentofrd; ecco le sue parole. “Ho soggiornato nello stesso albergo di Antonio Conte: è stata la prima persona che ho visto una volta sceso dal taxi. E, lo confesso, è stato piuttosto strano. Detto questo, ho sempre avuto un buon rapporto con lui. Insieme all’Inter abbiamo lavorato bene”.

IM_Antonio_Conte

“Il mio rientro in campo sarà breve e graduale. Certo, non mi aspetto di giocare subito per 90’. Inoltre vorrei essere trattato dai miei avversari come tutti gli altri calciatori. I miei grandi obiettivi sono disputare i Mondiali con la Danimarca, l’ho detto subito al mio cardiologo, e aiutare il Brentford a salvarsi. Spero che, col tempo, si parli sempre più di calcio, nei miei riguardi, e meno di problemi cardiaci. Defibrillatore? Gli unici problemi sono al check-in in aeroporto…”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG