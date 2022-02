Non è scoccata la scintilla decisamente tra Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick e praticamente ogni settimana si registrano nuove crepe.

Non c’è un bel clima al Manchester United nonostante la zona Champions sia a portata di mano. Ormai non fanno più notizia i nervi tesi tra l’ex Juventus Cristiano Ronaldo e l’allenatore Ralf Rangnick. Secondo il Daily Star il portoghese avrebbe deciso di lasciare i Red Devils se il tecnico verrà confermato.

Ralf Rangnick

L’allenatore nel frattempo l’ha pungolato in conferenza stampa prima del match odierno contro il Southampton: “Dovrebbe segnare più gol ovviamente perchè stiamo creando occasioni ma non ha segnato abbastanza. Non è solo un problema di Ronaldo, succede anche agli altri giocatori. Non stiamo segnando abbastanza. Se guardi tutte le occasioni che abbiamo creato, dobbiamo migliorare nelle prossime settimane“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG