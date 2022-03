La Danimarca è già qualificata al Mondiale in Qatar ma in questi giorni giocherà due amichevoli, in almeno una ci sarà Christian Eriksen.

L’ex centrocampista dell’Inter ora al Brentford Christian Eriksen è stato convocato per le prossime gare della nazionale danese. Il trequartista giocherà una delle due gare, probabilmente la seconda martedì contro la Serbia, come ha riferito l’allenatore Kasper Hjulmand. Per Eriksen si tratta di un altro importante passo verso il sogno di giocare i Mondiali; ecco la sua felicità per il ritorno in nazionale.

Christian Eriksen

“È passato del tempo, sono molto felice e contento di poter tornare di nuovo in Nazionale. Sono stato fortunato. Tutto va bene per giocare di nuovo e questo mi motiva ancora di più a tornare alla mia vecchia vita“.

