Il fuoriclasse argentino Lionel Messi ha dichiarato di non sapere cosa succederà dopo il mondiale in Qatar del prossimo inverno.

Lionel Messi ha rilasciato dichiarazioni interlocutorie sul prosieguo della sua carriera dopo l’ultima partita della nazionale argentina. “Non so cosa farò dopo il Mondiale, penso solo a quello che ci sarà a breve, l’Ecuador martedì, le partite di giugno e settembre e dopo il Qatar”.

Pallone Champions League

“Dovrò riconsiderare tante cose, a seconda che vada bene o male. Ma speriamo che vada nel migliore dei modi. È ormai da un po’ che sono felice qui, anche da prima di vincere la Coppa, sono grato a tutti per come mi fanno sentire ogni volta che torno in Argentina. Di sicuro dopo il Mondiale molte cose cambieranno”.

