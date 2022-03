L’ex difensore Lele Adani ha puntato il dito sul problema dell’attacco della nazionale italiana sottolineando inoltre il basso livello della Macedonia.

Lele Adani ha detto la sua alla BoboTv su Twitch sulla sconfitta cocente dell’Italia. “La Macedonia è una squadra organizzata ma niente di più, in Italia arriva decima in serie B, anche se abbiamo creato tante situazioni ma la verità è che poi il loro portiere non ha mai fatto una parata”.

Roberto Mancini

“La partita è stata fatta dall’Italia come atteggiamento e preparazione siamo stati anche bravi ma non c’è stata conclusione, il nostro attacco ha un problema grande. Con la Svezia è stato un disastro, il gruppo era rotto e non c’era nulla, adesso c’è un percorso che ci ha portato a vincere l’europeo. Sette undicesimi erano gli stessi di 7 mesi fa”.

