Il giornalista Ivan Zazzaroni dice la sua sulla bruttissima sconfitta della nazionale italiana contro la Macedonia.

Il diretto del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a Tutti Convocati ha detto la sua sul disastro della nazionale italiana che non si è qualificata per il Mondiale evidenziando però le differenze rispetto al 2018. “Non è come il 2018, qualcosa è stato migliorato, non siamo azzerati come il post Tavecchio, ora c’è una Federazione, poi non so se vorranno tagliare la testa a Gravina”.

Gabriele Gravina

“Secondo me Mancini si dimetterà, lo conosco bene, è un orgoglioso, non regge una roba del genere. Il calcio è l’unico sport dove non vince sempre il migliore, stavolta siamo vittime noi. Non è il momento oggi di fare processi perché siamo troppo scossi e turbati, stavolta non meritiamo l’uscita, nel 2018 sì, ci hanno portato qui degli episodi“.

