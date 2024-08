Gli esami effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno fornito un quadro degli infortuni subiti dai due giocatori dell’Inter.

Per Marko Arnautovic, attaccante di origine austriaca e pezzo preponderante nello scacchiere nerazzurro, la diagnosi ha evidenziato una piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Questo tipo di infortunio, seppur ritenuto di lieve entità, richiede cautela nella gestione per evitare complicazioni o ricadute che potrebbero pesantemente influenzare la disponibilità del giocatore per le partite a venire.

Per quanto riguarda Piotr Zielinski, centrocampista polacco con una notevole propensione all’inserimento offensivo e alla creazione di gioco, l’esito degli esami ha svelato un risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Un infortunio di questo tipo comporta una necessità di riposo e di un trattamento mirato per consentire la completa guarigione del tessuto muscolare interessato.

Piotr Zielinski

Tempistiche di recupero

L’approccio alla riabilitazione per entrambi i giocatori sarà differente, in base alla gravità e alla tipologia degli infortuni riscontrati. Nel caso di Arnautovic, il club ha previsto una valutazione giornaliera delle sue condizioni, un approccio che sottolinea la volontà di gestire con estrema prudenza il recupero, senza forzare i tempi. Il processo di guarigione verrà monitorato attentamente, al fine di reintegrarlo nella rosa disponibile nel minor tempo possibile, senza correre inutili rischi.

Per Zielinski, invece, la situazione richiede una riflessione più approfondita. Il giocatore sarà soggetto a una nuova valutazione solo nella prossima settimana, indicando che il suo infortunio potrebbe richiedere un lasso di tempo maggiore per un recupero ottimale. Questa prudenza rispecchia l’importanza di Zielinski nell’assetto tattico dell’Inter e l’intenzione di assicurarsi che il giocatore possa tornare in campo solo una volta ristabilito completamente.

