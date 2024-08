Non è solo un’indiscrezione quella riguardante lo scambio dei cartellini dei due giocatori italiani: i club risolverebbero i loro problemi.

Inter e Juventus, nonostante la rivalità storica, potrebbero venirsi incontro e intavolare una trattativa che ora come ora sarebbe a dir poco clamorosa. La notizia, che ha iniziato a circolare con insistenza, riguarda due giocatori di spicco: Federico Chiesa e Davide Frattesi.

L’ipotesi

Le squadre di Milano e Torino potrebbero essere protagoniste di uno dei colpi di scena più interessanti della prossima sessione di mercato. Si discute, infatti, di un potenziale scambio che vedrebbe Federico Chiesa vestire la maglia nerazzurra dell’Inter e Davide Frattesi trasferirsi alla corte della Juventus: anche Tuttosport rilancia prepotentemente l’indiscrezione di qualche settimana fa, qualcosa di vero c’è.

Davide Frattesi

I vantaggi

La Juventus, che rischia di perdere l’attaccante esterno a costo zero l’anno prossimo, nel caso di un accordo, dovrebbe probabilmente versare un conguaglio economico all’Inter, bilanciando così la valutazione dei due atleti coinvolti. Da un lato, Chiesa potrebbe essere la punta dotata di velocità e dribbling che manca ai nerazzurri mentre dall’altro, Frattesi è considerato un talento in grado di portare energia e dinamismo al centrocampo della Juventus.

La situazione al momento

È bene precisare come adesso una trattativa tra Inter e Juventus nei fatti non esiste ancora ma 2 certezze si possono già dare: l’attaccante interessa eccome ai nerazzurri e inoltre i bianconeri iniziano a essere piuttosto timorosi di perderlo a costo zero. Il piano di Marotta e Ausilio è quello di provare ad acquistarlo per la prossima stagione a costo zero ma non è escluso che i bianconeri abbassino il prezzo di Chiesa tanto da far sì che l’affare diventi vantaggioso anche in questa estate.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG