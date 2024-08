Il Milan ha messo nel mirino il giovane talento spagnolo del Betis Assane Diao. Già molta concorrenza ma i rossoneri provano il grande colpo.

Il mercato del Milan si articola in due direzioni: rafforzare la prima squadra di Fonseca e al contempo guardare al futuro allestendo una rosa ricca di giovani talenti per Bonera. Quest’ultimo potrebbe a breve in rosa un nuovo prospetto dal grande potenziale tecnico. Secondo quanto riferito da radio mercato infatti, il Milan sarebbe sulle tracce di un giovane talento senegalese d’origine, ma di nazionalità spagnola.

Il profilo

Classe 2005, molto forte fisicamente, esplosivo e potente. Il giovane talento del Betsi è dotato di una buona tecnica di cross, piede preferito il destro ma non fatica a trasferirsi sulla fascia opposta. Questo il breve identikit del giovane talento su cui il Milan ha riversato il proprio interesse. L’attenzione verso questo giovane profilo testimonia la volontà del Milan di credere nel progetto giovani, non è un caso infatti la nascita di Milan Futuro.

I costi e la concorrenza

Sul giocatore che si è messo in mostra nella passata stagione con la maglia del Betis, diventandone un’assoluta rivelazione, si registrano gli interessi anche di altre squadre. Tra questi figurano Lazio e Brentford. Il costo del cartellino di Diao, autore di 4 gol in 28 partite con la maglia del Betis,è 15 milioni. Il Milan potrebbe valutare l’investimento sia per rinforzare la rosa di Bonera, dell’Under 23, sia come innesto a campionato in corso in prima squadra. Il costo del cartellino non troppo elevato e il talento del giovane spagnolo, suggeriscono al Milan attente valutazioni sulla bontà dell’operazione che, come detto, potrebbe avere un doppio effetto sulla rosa rossonera.

