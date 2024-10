Il centrocampista polacco si è infortunato nell’ultimo match disputato con la sua nazionale e poc’anzi è stato sottoposto agli esami strumentali. L’Inter si trova a fare i conti con i ritorni dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali; non di rado, purtroppo, capita che ci siano infortuni e problemi fisici. È accaduto anche questa volta ai nerazzurri: stamattina l’ex Napoli è stato vistato per caprine di più sulle sue condizioni. Un infortunio inopportuno Piotr Zielinski ha recentemente subìto un infortunio, una notizia che preoccupa il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi. Rientrato dagli impegni con la nazionale polacca, Zielinski è stato sottoposto ad accertamenti medici che hanno rivelato un’elongazione alla coscia destra. I tempi di recupero Questa diagnosi indica che lo stop lo terrà fuori dal campo dalla prossima partita, quella contro la Roma, prevista per domenica sera all’Olimpico. L’esito degli esami strumentali però è fondamentalmente positivo perché è stata scongiurata la […]

