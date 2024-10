Il regista albanese l’anno scorso ha mostrato significativi miglioramenti ma questi ancora non bastano per fargli guadagnare la riconferma. Nell’ambito del calcio professionistico, le opinioni su giovani promesse e i loro confronti con giocatori affermati sono all’ordine del giorno. Un esempio recente di questo fenomeno si è manifestato nelle parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista, il quale ha condiviso la sua valutazione riguardo Kristjan Asllani, elemento emergente nel panorama calcistico, nel corso di una diretta sul canale Twitch di FcInter1908.it. Duello in regia L’albanese, nonostante sia considerato un giovane di talento, si trova al momento sotto la lente d’ingrandimento per il suo rendimento, messo a confronto con quello di Hakan Calhanoglu, il titolare ed uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Il confronto Biasin sottolinea come, al momento, la discrepanza di prestazioni tra i due sia evidente. Sebbene il supporto per il giovane Asllani non venga meno, l’affermazione che […]

Leggi l’articolo completo Asllani: la differenza con Calhanoglu è netta, Inter al bivio, il giornalista avverte, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG