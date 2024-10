La prossima sessione estiva è quella in cui il club nerazzurro opererà in tutto e per tutto secondo il volere della nuova proprietà. Negli ultimi anni, il mondo del calcio ha visto un crescente interesse da parte di fondi di investimento, che vedono nei club non solo una realtà sportiva ma anche e forse soprattutto un’opportunità di business. Un esempio di questa tendenza è rappresentato dall’approccio del fondo americano Oaktree nei confronti dell’Inter. La direzione intrapresa punta a rafforzare il valore del club sia attraverso il successo sportivo sia ottimizzando le risorse finanziarie, una mossa che si prefigge di preparare il terreno per una futura vendita del club. I punti chiave Il Corriere dello Sport fa notare come la nuova proprietà dell’Inter abbia impostato una strategia chiara. Questa si articola su due fronti principali: da un lato, l’investimento sul nuovo stadio, visto come fulcro per la generazione di reddito e, […]

