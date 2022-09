Esonero Allegri, per la panchina della Juve si fa ora anche il nome di Mauricio Pochettino: le ultime notizie sull’ex Milan

Stando a quanto riportato da Repubblica, quello di Mauricio Pochettino è un nome da tenere in considerazione anche per la Juve.

Nel caso in cui Allegri non dovesse invertire la rotta dopo la sosta delle nazionali, infatti, l’allenatore argentino ex Tottenham potrebbe essere un candidato a prendere il posto del mister bianconero.

The post Esonero Allegri, l’ex Milan a rischio: gli aggiornamenti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG