Esonero Bocchetti, il Verona cambierà di nuovo il proprio allenatore? Qual è la situazione attuale in casa gialloblù.

Il Verona potrebbe cambiare nuovamente guida tecnica. E’ quando sottolinea l’Arena, che evidenzia tra l’altro il pensiero dei tifosi, propensi a cambiare allenatore.

Bocchetti, tre sconfitte in tre gare, verrà valutato durante la sosta, ma non sono da escludere ribaltoni se la situazione non dovesse migliorare a breve.

L’articolo Esonero Bocchetti, il Verona cambia di nuovo? Qual è la situazione proviene da Calcio News 24.

