Olivier Giroud, autore di una doppietta, è stato dai tifosi come MVP della gara di ieri sera in Champions League contro il Salisburgo

L’uomo delle notti che contano. Olivier Giroud ha ancora una volta preso per mano il Milan, siglando una doppietta che ha trascinato i rossoneri agli Ottavi di Finale di Champions League. Un colpo di testa chirurgico a sbloccare la gara prima del quarto d’ora di gioco e un sinistro violento a chiudere i conti nella ripresa. Nel 4-0 con cui il Milan ha superato il Salisburgo c’è tanto di Oli.

Non solo i gol, perché il numero 9 si è imposto nettamente tra le maglie della difesa austriaca, dominando nel gioco aereo e nelle sponde verso i compagni (3), fornendo inoltre l’assist per il raddoppio di Krunić e per il 4-0 di Messias. Il centravanti è stato eletto migliore in campo dai tifosi rossoneri nei voti espressi su AC Milan Official App.

Riferimento assoluto al centro dell’attacco rossonero, Giroud ha raggiunto quota otto reti in stagione, quattro delle quali nella massima competizione europea. Il classe ’86 francese è inoltre il giocatore più anziano ad essere coinvolto in almeno tre gol in una singola sfida di Champions League.

Giroud ha superato nelle preferenze espresse dai tifosi milanisti i compagni di squadra Ismaël Bennacer, Theo Hernández e Rafael Leão con oltre il 52% dei voti. Bravo Oli!

