Esonero Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma sulla panchina rossonera

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stefano Pioli, legato al Milan da un contatto fino a giugno 2025 ma che è tutt’altro che sicuro di una conferma anche per la prossima stagione.

La società è stata chiara col tecnico: il piazzamento in campionato con l’Inter a distanza siderale non può bastare, sul suo futuro influirà il cammino in Europa League. La proprietà deciderà a maggio ma Pioli sa bene che tutto passerà da quest’ultima fetta di stagione.

